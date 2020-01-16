В Туле составлены первые протоколы за парковку на газоне

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:13:02+03:00

Они будут переданы для рассмотрения в административные комиссии

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28 ноября 2019 года был принят закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об административных нарушениях в Тульской области». Согласно действующей редакции, за размещение транспортных средств на озелененных территориях, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках предусмотрена административная ответственность. Штраф за правонарушение составляет две тысячи рублей.

С начала декабря сотрудники управления по административно-техническому надзору выявили 138 нарушений, связанных с парковкой автомобилей на газонах. 15 января были составлены 14 протоколов об административных правонарушениях, которые будут переданы в административные комиссии для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU