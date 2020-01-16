В Туле составлены первые протоколы за парковку на газоне
28 ноября 2019 года был принят закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об административных нарушениях в Тульской области». Согласно действующей редакции, за размещение транспортных средств на озелененных территориях, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках предусмотрена административная ответственность. Штраф за правонарушение составляет две тысячи рублей.
С начала декабря сотрудники управления по административно-техническому надзору выявили 138 нарушений, связанных с парковкой автомобилей на газонах. 15 января были составлены 14 протоколов об административных правонарушениях, которые будут переданы в административные комиссии для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU