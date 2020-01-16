В Туле провели исследования качества подаваемой воды

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:37:38+03:00

Оценивались такие показатели, как жесткость, мутность, железистость

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Специалистами «Тулагорводоканала» было проведено исследование качества воды, подаваемой населению города. Оценивались такие показатели, как жесткость, мутность, железистость.

На основании проведенных исследований, самая жесткая вода оказалась в Привокзальном районе (7,4 — 9,8), Советском (8,6 —9,5) и Центральном районах (7,4 — 9,4).

По показателям мутности также лидирует привокзальный район — 0,90, за ним следует Центральный — 0,79.

Показатель железа выше остальных оказался также в Привокзальном районе.

Фото: "Тулагорводоканал"

ИСТОЧНИК KP.RU