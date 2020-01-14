В Тульской области поисковики нашли захоронение бойцов Красной Армии

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:22:00+03:00

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Недалеко от деревни Поляны Арсеньевского района поисковики ТРПОО "ПО "Штурм" обнаружили останки бойцов Красной армии.

Неизвестное захоронение датируется 1942-43 гг. Основание так полагать дают форма и размер воронки на территории лесного массива.

По словам поисковиков, останки бойцов были обнаружены, практически, день в день с 78 годовщиной освобождения Арсеньевского района от немецко-фашистских захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU