2020-01-14T15:56:22+03:00
Звезды

В Туле откроется выставка «Гурович. Плакаты»

В экспозиции будут представлены более 80 остроумных плакатов
Поделиться:
Фото: /tiam-tula.ruФото: /tiam-tula.ru
Изменить размер текста:

17 января в 18.00 в Доме Крафта открывается выставка «Гурович. Плакаты». Каждая его работа – ребус из иронии и аллюзий, изобретательности и простодушия,

В экспозиции будут представлены более 80 остроумных плакатов. Они были созданы для Международного канского видеофестиваля, БДТ им.Г.А.Товстоногова, Большого фестиваля мультфильмов и др.

На вернисаж приедет сам экстравагантный отечественный дизайнер Игорь Гурович. Вход свободный.

18+

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области в массовом ДТП с автобусом погиб мужчина
В Туле на пересечении пр. Ленина и ул. Советской маршрутка попала в ДТП
Алексей Дюмин жестко раскритиковал работу застройщиков ЖК «Молодежный» и «Вертикаль»
В тульском Мясново Renault сбил пешехода
Обманутым дольщикам ЖК «Времена года» в Туле выплатят компенсацию
В Туле поздравили юбиляров супружеской жизни
Решение по поводу купания в Центральном парке Тулы будет принято 15 января
В Тульской области поисковики нашли захоронение бойцов Красной Армии
В Туле женщина выпала из окна многоэтажки
В Туле откроется выставка «Гурович. Плакаты»
В Туле аллея, высаженая в честь 70-летия Великой Победы, поросла сорняками
Тульский «Арсенал» отправился в Турцию на тренировочный сбор
В Тульской области женщина стащила из камеры хранения супермаркета сумку пенсионерки
В Туле на ул. Ложевой задержали лжеполицейского
В Тульской области иномарка сбила женщину