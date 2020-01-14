В Туле откроется выставка «Гурович. Плакаты»

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:56:22+03:00

В экспозиции будут представлены более 80 остроумных плакатов

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17 января в 18.00 в Доме Крафта открывается выставка «Гурович. Плакаты». Каждая его работа – ребус из иронии и аллюзий, изобретательности и простодушия,

В экспозиции будут представлены более 80 остроумных плакатов. Они были созданы для Международного канского видеофестиваля, БДТ им.Г.А.Товстоногова, Большого фестиваля мультфильмов и др.

На вернисаж приедет сам экстравагантный отечественный дизайнер Игорь Гурович. Вход свободный.

18+

ИСТОЧНИК KP.RU