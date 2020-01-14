В Туле аллея, высаженая в честь 70-летия Великой Победы, поросла сорняками

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:44:18+03:00

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В Туле аллея, которую высадили в честь 70-летия Великой Победы, поросла сорняками. Тревогу забили жители микрорайона Левобережны.

Судя по установленной рядом табличке, аллея была заложена в 2015 г. Об этом говорит памятная надпись. Деревья высаживали в два ряда, однако без должного ухода часть саженцев не прижилась.

По слова активистов ОНФ, изначально по проекту на месте нынешнего сквера планировалось построить автомобильную дорогу. Однако эти планы по неизвестным жителям причинам были изменены.

Активисты ОНФ направили обращение властям Тулы с просьбой привести в порядок территорию памятной аллеи.

ИСТОЧНИК KP.RU