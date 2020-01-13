В Тульской области в квартире взорвался самогонный аппарат: осколки стекла повредили машины
Ударной волной выбило окно в одной из комнат
Фото: материалы пресс-служб
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Напомним, вечером 12 января в одном из домов микрорайона Радужный в Узловой в квартире взорвался самогонный аппарат.
При взрыве вспыхнули пары спирта, оплавился натяжной потолок кухни. Ударной волной выбило окно в одной из комнат. Осколки повредили припаркованные у дома машины.
С ожогами второй степени госпитализирована хозяйка квартиры. Глава семейства и трое их детей не пострадали.
При обследовании помещения выявлено, что несущие стены и межкомнатные перегородки не повреждены, угрозы обрушения нет. Необходимости переселения не имеется.
ИСТОЧНИК KP.RU