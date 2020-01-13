В Тульской области произошел взрыв в квартире во время приготовления самогона
В результате случившегося пострадал человек
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
Вечером 12 января в Узловой на ул. Горького произошло ЧП в квартире: произошел хлопок. В одной из комнат выбило оконную раму. Предположительно, причиной случившегося стал процесс самогоноварения.
В результате случившегося пострадал человек.
- Эвакуация не проводилась. Газоснабжение и электроснабжение не нарушено, - сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.
Для ликвидации последствий происшествия от ведомства привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU