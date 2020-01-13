2020-01-13T09:51:31+03:00
Происшествия

В Тульской области произошел взрыв в квартире во время приготовления самогона

В результате случившегося пострадал человек
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Вечером 12 января в Узловой на ул. Горького произошло ЧП в квартире: произошел хлопок. В одной из комнат выбило оконную раму. Предположительно, причиной случившегося стал процесс самогоноварения.

В результате случившегося пострадал человек.

- Эвакуация не проводилась. Газоснабжение и электроснабжение не нарушено, - сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от ведомства привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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