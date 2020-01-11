На трассе под Тулой пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
По предварительным данным, пострадали три человека
Фото: Архив "КП"
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Днем 11 января на трассе М-4 произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В Веневском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.
По состоянию на данный момент имеется информация о трёх пострадавших в салоне автобуса. Более подробные данные уточняются.
Напомним, что несколькими часами ранее в трех километрах от аварии произошло еще одно ДТП. На 173 км. трассы М-4 столкнулись два пассажирсикх автобуса, большегруз и ВАЗ, пострадали четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU