2020-01-11T14:32:40+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Тульской области пострадали четыре человека

Авария с участием четырех авто произошла в Веневском районе Тульской области
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

Днем 11 января в Тульской области произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека.

В Веневском районе на трассе М-4 столкнулись сразу четыре авто: 2 пассажирских автобуса, грузовик МАН и ВАЗ-2110. Транспортные средства получили механические повреждения. Все пострадавшие - с травмами.

В настоящее время на участке автодороги работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы полиции. Ведётся работа по организации дорожного движения, выясняются детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Туляк «нарвался» на недобросовестного мебельного мастера
Прокуратура Новомосковска обнаружила пять сайтов с запрещенной информацией
В Туле возле Ледового дворца сносят сараи и незаконные постройки
На трассе под Тулой пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Туле спецтехника расчищает городские улицы от снега
В субботу, 11 января, за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин
В Тульской области проходят съемки финала международного фильма
В Тульской области водитель, протаранивший машину ДПС на встречке, получил срок
«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
В Тульской области выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате
Россельхозбанк запускает льготные программы сельской ипотеки и потребительского кредитования
Алексей Дюмин исполнил мечту 17-летнего туляка сесть за штурвал самолета
В Туле банда наркоторговцев отправится под суд
В Тульской области стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников
В Тульской области при взрыве петарды пострадал ребенок: СК проводит проверку
В Туле работники "Городской управляющей компании" два месяца не получали зарплату
Туляк попал под «уголовку» за взятку приставу
Несколько уголовных дел возбуждено за незаконную вырубку в Тульской области
В Туле проконтролируют работу общественного транспорта
Житель Тульской области отсудил у мебельщиков компенсацию
Житель Тульской области за новогодние праздники стащил обогреватель и аккумуляторы
Полицейские задержали пару закладчиков, промышлявших в Тульской области и Пензе
Туляки из поселка Хомяково опасаются соседства с «ретро-балконом»
В Тульской области неизвестный устроил на трассе ДТП и скрылся: ГИБДД ищет очевидцев
Водовод в Туле под Новомоедвенским отремонтируют в нынешнем году
В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали трое