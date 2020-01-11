В массовом ДТП в Тульской области пострадали четыре человека

Днем 11 января в Тульской области произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека.

В Веневском районе на трассе М-4 столкнулись сразу четыре авто: 2 пассажирских автобуса, грузовик МАН и ВАЗ-2110. Транспортные средства получили механические повреждения. Все пострадавшие - с травмами.

В настоящее время на участке автодороги работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы полиции. Ведётся работа по организации дорожного движения, выясняются детали случившегося.