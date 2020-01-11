2020-01-10T17:17:52+03:00
Общество

Прокуратура Новомосковска обнаружила пять сайтов с запрещенной информацией

В суд направлены иски о признании информации запрещенной к распространению в РФ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Новомосковске сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства о защите информации.

В результате мониторинга были выявлены сайты, на которых продавались документы высшего, профессионального и среднего образования, без прохождения обучения. Причем сайты были открытыми, в том числе и для несовершеннолетних лиц. Этот факт нарушает закон, согласно которому за подделку, изготовление, сбыт и использование подложного документа предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура Тулы в суд направила пять административных исковых заявлений о признании информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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