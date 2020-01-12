2020-01-10T16:14:27+03:00
Общество

Спокойствие туляков под контролем: 12 января в городе дежурит Александр Ильинский

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В воскресенье, 12 января, в Туле будет организовано дежурство. За порядком в городе проследит начальник управления экономического развития администрации города Тулы Александр Ильинский.

В случае ЧП и по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

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