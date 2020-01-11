В субботу, 11 января, за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС
Фото: Архив "КП"
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На выходных в Туле организуют дежурство сотрудников администрации города. Специалисты заступают на пост в случае ЧП или других нештатных ситуаций.
В субботу, 11 января, в Туле дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Игорь Ватулин.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU