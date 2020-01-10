2020-01-10T10:27:51+03:00
Общество

Туляки жалуются на недавно появившийся под окнами дома рекламный экран

Яркий свет конструкции проникает в окна квартир ночью даже через плотные шторы
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Туляки жалуются на недавно появившийся под окнами дома рекламный экранТуляки жалуются на недавно появившийся под окнами дома рекламный экранФото: Алексей ФОКИН
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Заложниками ситуации оказались жители дома № 17 по Городскому переулку. Световой экран появился здесь буквально на новый год. Подарок рекламщиков мешать спать. Как пишут люди в соцсетях: «В квартирах, как на дискотеке, все сверкает разноцветными огнями». Не исключено, что конструкция была установлена без учета нормативов, предусмотренных «Гигиеническими требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Впрочем, другие туляки, проживающие, судя по всему, или с другой стороны девятиэтажки или совсем в другом месте, напротив, выражают радость тем, что в данном месте появился хотя бы какой-то источник света. Ибо не секрет, тротуар вдоль дома № 17 со стороны улицы, с наступлением сумерек погружается в сплошную темноту. Фонарные столбы тут почему-то отсутствуют напрочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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