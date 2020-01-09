На Калужском шоссе возводят спортивный центр «Тула-Арена»
Фото: Правительство Тульской области
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На Калужском шоссе возводят спортивный центр «Тула-Арена». 9 января строительную площадку посетил глава региона Алексей Дюмин.
Площадь спортивной арены составит 14 тысяч кв. метров. Завершат ее строительство до 1 июня 2021 года. В спорткомплексе можно будет проводить различные соревнования.
Отметим, что соглашение о строительстве центра было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ИСТОЧНИК KP.RU