Какие дома Тулы останутся без электричества 9 января

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:37:56+03:00

Отключения пройдут с 9:00 до 16:00

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9 января 2020 года некоторые районы Тулы с 9:00 до 16:00 будут обесточены. Отключения электроэнергии связаны с проведением ряда плановых работ.

Так, в связи с работой в ТП электричества не будет по следующим адресам: ул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Октябрьская, 1-10; ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.); п. Н-Скуратово, 100, 100-а, 100-б/1; п. Ст. Овсянниково, 1-а.

Обрезка деревьев планируется на ул. Мартеновская, 6-а, 10, 10-б, 2, 4, 12, 6, 14, 16, 18, 8; ул. Доватора, 7, 9; ул. Кутузова, 142, 146, 148, 152, а также на пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10.

Обрезка деревьев и перетяжка проводов пройдут по адресам: ул. Токарева, 40-46 (чётн.); ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-235 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 11; ул. Каляева, 1-11 (нечётн.).

В связи с переносом опор и допуском подрядной организации обесточены будут дома на ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.); ул. З. Космедемьянской, 2-10 (чётн.); пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а; ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2; ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11 (нечётн.); пр-зд Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5; ул. Физкультурная, 18, 27

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