Стал известен победитель тульского конкурса креативных елок

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:35:24+03:00

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В конце декабря в Туле на ул. Металлистов стартовал фестиваль креативных елок. Среди участников – проекты Городского концертного зала, детских школ искусств, ОАО «РЖД», ПАО Сбербанк, музея-заповедника «Куликово поле», ГУ ТО «Тульские парки», а также другие учреждения и организации города.

7 января подвели итоги смотра конкурса. В ходе празднования Рождества Христова на главной площади города стал известен победитель фестиваля. Им стало ОАО «Российские железные дороги». За их креативную елку туляки отдали 23 900 голосов из 49 115 всего проголосовавших.

Организация получила главный приз – « Тульский самовар». Остальным участникам конкурса вручили грамоты администрации города Тулы и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU