В ночном пожаре под Тулой пострадал человек
Ночю 8 января 2020 года в Щекинском районе в с. Крапивна на ул. Октябрьская в жилом доме произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3:37.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Открытое горение было ликвидировано в 3:58.
В результате пожара дом выгорел внутри по всей площади. Также имеется один пострадавший.
Причину пожара установят специалисты.
Будьте бдительны! При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и «101".
ИСТОЧНИК KP.RU