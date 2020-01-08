В ночном пожаре под Тулой пострадал человек

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:41:43+03:00

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Ночю 8 января 2020 года в Щекинском районе в с. Крапивна на ул. Октябрьская в жилом доме произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3:37.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Открытое горение было ликвидировано в 3:58.

В результате пожара дом выгорел внутри по всей площади. Также имеется один пострадавший.

Причину пожара установят специалисты.

Будьте бдительны! При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и «101".

ИСТОЧНИК KP.RU