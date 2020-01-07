7 Янв. 2020 2020-01-07T16:48:20+03:00

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Сегодня, 7 января, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание по оперативной обстановке региона в период новогодних каникул.

В ходе совещания было отмечено, что чрезвычайных ситуаций в Тульской области зарегистрировано не было. Все службы РСЧС своевременно и слаженно реагировали на ДТП, а также на аварийные ситуации в ЖКХ и на объектах энергетики. Все диспетчерские службы работали в штатном режиме. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский. Также он отметил оперативную работу пожарных, которые незамедлительно отреагировали на сообщение о пожаре в Узловой 6 января. Были спасены 7 человек.

Олег Дючков, министр жилищно-комунального хозяйства Тульской области, отметил, что по поручению Алексея Дюмина в новогодние каникулы были проведены дополнительные проверки готовности диспетчерских служб и аварийных бригад ресурсоснабжающих и электросетевых организаций региона. Также он отметил, что за время праздников в регионе произошло 10 аварийных ситуаций, что в полтора раза меньше, чем в аналогичный период 2018 года. Все аварийные ситуации и нарушения носили локальный характер и устранялись силами ресурсоснабжающих и электросетевых организаций без привлечения дополнительных сил и средств. Министр отметил, что масштабных нарушений в системах жизнеобеспечения зафиксировано не было. Ведомство продолжает контролировать оперативную обстановку в ЖКХ и энергоснабжении.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что за истекший период жалоб и замечаний на качество зимнего содержания автомобильных дорог не поступало. Все дороги были обработаны противогололедным материалом. Максимальное количество задействованной техники во время осадков – 158 единиц. В другие дни выезжало порядка 50 единиц техники.

В ходе совещания глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что все службы города работали в штатном режиме. За период с 31 декабря по 6 января было зафиксировано 12 аварийных ситуаций, которые были устранены в нормативный срок. Также Дмитрий Миляев отметил, что за аналогичный период 2019 года произошло 17 аварийных ситуаций.

Для уборки улиц ежедневно было задействовано 90 единиц техники. Вывоз мусора осуществляется своевременно, за весь истекший период поступило всего 7 жалоб на перенаполнение контейнерных площадок. Региональным оператором эти обращения оперативно отработаны, мусор вывезен.

Дежурными управления по благоустройству организован ежедневный объезд перегрузочных площадок для недопущения перенакопления твердых коммунальных отходов. Также ведется контроль за состоянием придомовых территорий. Было обследовано 965 территорий многоквартирных домов, выявлено 28 нарушений, большая часть из которых оперативно устранена. Работа городских служб продолжается по утвержденному плану-графику.

Все больницы за период новогодних каникул работали в штатном режиме, учреждения обеспечены медикаментами в полном объеме. Медицинская помощь всем обратившимся была оказана своевременно. Об этом сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. Он также отметил, что время доезда бригад скорой помощи на экстренные вызовы составило до 20 минут, что соответствует нормативу.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин сообщил, что в регионе прошло более 300 мероприятий, в которых приняли участие порядка 140 тыс. человек. По его словам, ситуация в регионе стабильная. Количество правонарушений сократилось.

«Благодарю всех за слаженную работу, взаимодействие и обеспечение безопасности жителей. Важно, чтобы до окончания новогодних праздников работа была организована на таком же уровне», - сказал Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU