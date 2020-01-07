В ДТП под Тулой пострадал 12-летний ребенок

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:20:03+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 января, под Тулой произошло ДТП – машина Mitsubishi Galant вылетела в кювет. Авария случилась на 91-м км автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» Ленинского района. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Как сообщают СМИ, в салоне автомобиля находились две несовершеннолетние пассажирки – девочки 12-и и 4-х лет. Старшая была пристегнута ремнем безопасности, младшая находилась в детском удерживающем кресле.

В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, она была госпитализирована. Причину и обстоятельства ДТП установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU