Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев поздравили туляков с Новым Годом

31 Дек. 23:57 2019-12-31T12:40:08+03:00

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Мэр Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев поздравляют туляков с праздниками.

«Главные зимние праздники – самые теплые, самые добрые, самые душевные. Новый год всегда ассоциируется с домом, детством, чудом и мандаринами. Даже взрослые, увидев Деда Мороза со Снегурочкой, спешащих к детям на елку, не сдерживают улыбок.

В эти дни хочется любить и дарить радость. Собраться за столом с самыми родными и близкими, увидеть тех, с кем давно не виделись, вспомнить счастливые мгновения и пережить их вновь. И помечтать о том, чтобы новый год стал интересным, легким, счастливым, несмотря на то, что 2020-й – високосный. Новый год – новый жизненный виток, время планов на будущее.

Сейчас - пора загадывать желания. Мы оцениваем, что сделано, и что предстоит сделать. Пусть сбудутся все мечты, и все у нас получится! Пусть каждое сердце будет наполнено любовью, теплом и заботой о близких.

Желаем вам только добрых перемен! Мира, достатка и счастья каждому дому!» - говорится в поздравлении.

ИСТОЧНИК KP.RU