2019-12-30T17:42:43+03:00
Общество

В новогодние дни туляки смогут обратиться в службы городского жизнеобеспечения

«КП» публикует список номеров соответствующих организаций
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В выходные и праздничные дни по вопросам жизнеобеспечения города туляки смогут обратиться в соответствующие службы.

В случае возникновения аварийных ситуаций звонки принимаются по следующим телефонам диспетчерских служб:

- АО «Тулатеплосеть», тел.: 42-53-21, 42-53-23;

- АО «Тулагорводоканал», тел.: 42-53-34, 42-53-26;

- АО «Тульские городские электрические сети», тел.: 74-93-50

- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки), тел.: 33-66-12

- АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора, тел.: 23-04-04

- АО «Тулагоргаз», тел.: 04, 104, 004.

- АО «Спецавтохозяйство»: тел.: 36-24-70 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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