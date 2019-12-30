В новогодние дни туляки смогут обратиться в службы городского жизнеобеспечения
В выходные и праздничные дни по вопросам жизнеобеспечения города туляки смогут обратиться в соответствующие службы.
В случае возникновения аварийных ситуаций звонки принимаются по следующим телефонам диспетчерских служб:
- АО «Тулатеплосеть», тел.: 42-53-21, 42-53-23;
- АО «Тулагорводоканал», тел.: 42-53-34, 42-53-26;
- АО «Тульские городские электрические сети», тел.: 74-93-50
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки), тел.: 33-66-12
- АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора, тел.: 23-04-04
- АО «Тулагоргаз», тел.: 04, 104, 004.
- АО «Спецавтохозяйство»: тел.: 36-24-70 (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU