В новогодние праздники все дежурно-диспетчерские службы будут работать без перебоев

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-30T17:32:42+03:00

В администрации города сотрудникам управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций напомнили о готовности

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Начиная с 31 декабря 2019 года и на протяжении всех праздничных дней все дежурно-диспетческие службы будут в штатном режиме — принимать звонки, реагировать на жалобы жителей, отрабатывать все сложившиеся ситуации по обращениям.

Кроме того, в связи с ожидающимся метеопредупреждением управляющим компаниям поручено оперативно расчищать дворы многоквартирных домов. Контролировать работу продолжат сотрудники управления по административно-техническому надзору. За несвоевременную очистку придомовых территорий нарушителей будет ожидать штраф.

В этот период также ресурсоснабжающим организациям на территории города запрещено проводить разрытия без оформленных ордеров. Исключения составляют возможные аварийные ситуации. Имеющиеся на данный момент разрытия необходимо огородить в соответствии с Правилами благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU