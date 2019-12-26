В Тульской области обрушилась стена жилого дома: СК проводит проверку

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-26T12:15:10+03:00

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24 декабря на ул. Суворова в Узловой обрушилась стена жилого дома. По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области организована проверка. В ее рамках будет дана правовая оценка описанным событиям.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, дом признан аварийным. До Нового года фактически проживающим 12 семьям предоставят благоустроенные квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU