В Тульской области обрушилась стена жилого дома: СК проводит проверку
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:
24 декабря на ул. Суворова в Узловой обрушилась стена жилого дома. По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области организована проверка. В ее рамках будет дана правовая оценка описанным событиям.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, дом признан аварийным. До Нового года фактически проживающим 12 семьям предоставят благоустроенные квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU