2019-12-25T09:34:11+03:00
Происшествия

В Тульской области обрушилась стена жилого дома

До 27 декабря УК устранит последствия обрушения
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В Узловой обрушилась стена жилого домаВ Узловой обрушилась стена жилого домаФото: материалы пресс-служб
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24 декабря в Узловой рухнула внешняя стена общего санузла дома № 3 по ул. Суворова. Причиной ЧП назвали ненадлежащую эксплуатацию мест общего пользования.

По результатам обследования установлено, что угрозы обрушения несущих конструкций дома и угрозы жизни и здоровья жителей нет.

Сейчас в поврежденное помещение ограничен доступ. Управляющей компании поручено в срок до 27 декабря устранить последствия обрушения.

Глава администрации Николай Терехов и министр строительства Тульской области Константин Лопухов выехали на место и пообщались с жителями Фото: материалы пресс-служб

Глава администрации Николай Терехов и министр строительства Тульской области Константин Лопухов выехали на место и пообщались с жителямиФото: материалы пресс-служб

Отметим, что в доме зарегистрировано 22 семьи. Однако фактически живут только 12.

Глава администрации Николай Терехов и министр строительства Тульской области Константин Лопухов выехали на место, провели осмотр и пообщались с жителями.

- Данный дом в программе переселения из аварийного жилищного фонда. До Нового года фактически проживающим 12 семьям будут предоставлены благоустроенные жилые помещения. 10 семей будут переселены до 1 апреля 2020г. Желающим предложено размещение в маневренном жилом фонде, - сообщили в местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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