В Тульской области обрушилась стена жилого дома
24 декабря в Узловой рухнула внешняя стена общего санузла дома № 3 по ул. Суворова. Причиной ЧП назвали ненадлежащую эксплуатацию мест общего пользования.
По результатам обследования установлено, что угрозы обрушения несущих конструкций дома и угрозы жизни и здоровья жителей нет.
Сейчас в поврежденное помещение ограничен доступ. Управляющей компании поручено в срок до 27 декабря устранить последствия обрушения.
Глава администрации Николай Терехов и министр строительства Тульской области Константин Лопухов выехали на место и пообщались с жителямиФото: материалы пресс-служб
Отметим, что в доме зарегистрировано 22 семьи. Однако фактически живут только 12.
Глава администрации Николай Терехов и министр строительства Тульской области Константин Лопухов выехали на место, провели осмотр и пообщались с жителями.
- Данный дом в программе переселения из аварийного жилищного фонда. До Нового года фактически проживающим 12 семьям будут предоставлены благоустроенные жилые помещения. 10 семей будут переселены до 1 апреля 2020г. Желающим предложено размещение в маневренном жилом фонде, - сообщили в местной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU