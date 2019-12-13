СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-13T16:01:48+03:00

Она обращается к тулякам и москвичам с короткими веселыми фразами

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Онлайн-дверь между Тулой и Москвой "заговорила". Теперь она обращается к тулякам и москвичам с короткими веселыми фразами.

Френдзона около онлайн-двери на Казанской набережной в Туле и на станции метро «Тульская» в Москве будет продолжать работать по субботам.

К завершению Года театра около онлайн-двери состоится новогоднее представление от молодежного театра «Мюсли».

Напомним, 15 октября состоялся запуск маркетингового проекта «Тула рядом». В этот же день Тулу и Москву объединила онлайн-дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU