Онлайн-дверь между Тулой и Москвой "заговорила"
Она обращается к тулякам и москвичам с короткими веселыми фразами
Фото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:
Онлайн-дверь между Тулой и Москвой "заговорила". Теперь она обращается к тулякам и москвичам с короткими веселыми фразами.
Френдзона около онлайн-двери на Казанской набережной в Туле и на станции метро «Тульская» в Москве будет продолжать работать по субботам.
К завершению Года театра около онлайн-двери состоится новогоднее представление от молодежного театра «Мюсли».
Напомним, 15 октября состоялся запуск маркетингового проекта «Тула рядом». В этот же день Тулу и Москву объединила онлайн-дверь.
ИСТОЧНИК KP.RU