Тулу и Москву объединила онлайн-дверь. Одна находится на станции метро «Тульская» Московского метрополитена, другая - на Казанской набережной.

Теперь в режиме реального времени в столице можно увидеть, что происходит в историческом центре Тулы. Жители областного центра получили возможность наблюдать за жизнью московской подземки.

На Казанской набережной также презентовали новые арт-объекты - «Самовар» и лавочка-бренд. Точно такие же арт-объекты появились и в столице.

А в торгово-деловом комплексе «Тульский» в Москве начали свою работу презентационная площадка региона и туристско-информационный центр.