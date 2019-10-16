2019-10-16T10:54:01+03:00
Звезды

Тулу и Москву объединила онлайн-дверь

15 октября состоялся запуск маркетингового проекта «Тула рядом»
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Фото: материалы-пресс-службФото: материалы-пресс-служб
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Тулу и Москву объединила онлайн-дверь. Одна находится на станции метро «Тульская» Московского метрополитена, другая - на Казанской набережной.

Теперь в режиме реального времени в столице можно увидеть, что происходит в историческом центре Тулы. Жители областного центра получили возможность наблюдать за жизнью московской подземки.

На Казанской набережной также презентовали новые арт-объекты - «Самовар» и лавочка-бренд. Точно такие же арт-объекты появились и в столице.

А в торгово-деловом комплексе «Тульский» в Москве начали свою работу презентационная площадка региона и туристско-информационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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