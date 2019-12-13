Фильм тульского режиссера «В поисках Валентины Абрамовой» стал победителем «Артдокфеста»
Документальный фильм режиссера Валерия Отставных «В поисках Валентины Абрамовой» стал победителем зрительского голосования престижного международного кинофестиваля «Артдокфест».
Социальный хоррор собрал 466 голосов - почти четверть от общего числа. Всего же на конкурс жюри отобрало 21 фильм.
Напомним, первый публичный показ социального хоррора «В поисках Валентины Абрамовой» состоялся в Туле 23 ноября.
В фильме рассказывается история 68-летней жительницы поселка Станционный Щекинского района. Ее мумифицированное тело в собственной квартире нашли в 2008 году. Женщина пролежала мертвой и забытой всеми 13 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU