Фильм тульского режиссера «В поисках Валентины Абрамовой» стал победителем «Артдокфеста»

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-13T10:26:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Документальный фильм режиссера Валерия Отставных «В поисках Валентины Абрамовой» стал победителем зрительского голосования престижного международного кинофестиваля «Артдокфест».

Социальный хоррор собрал 466 голосов - почти четверть от общего числа. Всего же на конкурс жюри отобрало 21 фильм.

Напомним, первый публичный показ социального хоррора «В поисках Валентины Абрамовой» состоялся в Туле 23 ноября.

В фильме рассказывается история 68-летней жительницы поселка Станционный Щекинского района. Ее мумифицированное тело в собственной квартире нашли в 2008 году. Женщина пролежала мертвой и забытой всеми 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU