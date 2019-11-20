Одиночество как признак времени

Авторы картины - наши земляки: режиссером выступил известный тульский журналист, а ныне актер Валерий Отставных, оператором-монтажером и соавтором - Алексей Зотов.

Работа над полуторачасовым документальным фильмом велась больше шести лет, с большими перерывами - все делалось на чистом энтузиазме. И все это время была уверенность, признаются авторы, что дело обязательно будет доведено до логического финала.

Предыстрия

25 марта 2008 года в поселке Станционном Щекинского района обнаружили мумию 68-летней Валентины Абрамовой. Женщина пролежала мертвой и забытой всеми 13 лет в своей квартире. Произошло это совершенно случайно - при попытке заселить новых жильцов.

Валентина Абрамова всю жизнь проработала учителем музыкальной школыФото: материалы пресс-служб

Причем за все прошедшее время ее не хватились ни социальные, ни коммунальные службы, долги перед которыми росли месяц за месяцем, ни пенсионный фонд, ни участковые. Соседи тоже проявили полнейшее равнодушие, ссылаясь на то, что старушка - бывшая учительница музыкальной школы - слала человеком нелюдимым, старалась ни с кем не общаться.

Официально следствие по делу было закрыто, так и не начавшись - медэсперты констатировали смерть от естественных причин. По слухам, тело оставалось в морге потом еще около месяца как невостребованное, а похоронено на участке среди не имеющих родственников.

Авторы фильма провели собственное расследование, чтобы узнать, как такое могло произойти, а также восстановили образ Валентины Абрамовой как человека на основе документов, фотографий и встреч с теми, кто знал ее при жизни.

Искупление

Именно так кратко характеризует Валерий Отставных мотив, побудивший его начать работу над картиной:

– Да, история произошла более 10 лет назад, но она не имеет срока давности. Я сам живу в городе Щекино, всего в паре остановок от места трагедии. Может, потому что события развивались в непосредственной близости, меня не отпускало чувство вины за случившееся?

Со временем я понял, что этот фильм для меня - больше, чем просто кино, журналистская работа. Это моя своеобразная Миссия. Поэтому работа была доведена до конца вопреки всему.

Был и долгий перерыв, связанный со смертью моего самого близкого человека, моей мамы. Я два года просто не хотел и не мог ничем заниматься.

Безразличие

Условно, лента делится на три части. Первая - это журналистское расследование, в котором идет поиск ответа на вопрос: как такое могло случиться?

- Нелюдимость пожилой женщины - не оправдание. Это не снимает с нас ответственности за окружающих. За то, что мы не обращаем внимания на людей, выбравших такой способ жизни, - говорит режиссер. - Она умерла скорее всего от жажды - у дивана была обнаружена пустая кружка. Ей просто в какой-то момент не хватило сил подняться и дойти до крана. Даже до двери квартиры, чтобы позвать на помощь.

Вторая часть - рассказ о самой Валентине Абрамовой. Чтобы воссоздать ее образ, нам пришлось съездить в Брянск, где она всю жизнь проработала учителем музыкальной школы. Именно там мы нашли ее фотографии, а также двух ее коллег, для которых она была наставницей в педагогике.

Заключительная часть посвящена поиску места погребения Валентины Павловны. Хотелось сделать красивый финал — собрать всех участников фильма, пригласить священника, но… мало того, что саму могилу точно определить не удалось, так в назначенный день и час на кладбище пришли только мы с Алексеем, да представитель Епархии.

Беспросветность

- Тема одиночества мне тоже очень близка. Потому что насколько бы ты ни был окружен людьми, ты всегда рано или поздно возвращаешься в свой маленький собственный мирок, - признается соавтор фильма, оператор и режиссер монтажа Алексей Зотов. - В данном фильме мы старались избежать любых политико-территориальных аспектов – прошло много лет с момента возникновения ситуации и до ее финала - ибо у данной проблемы – одиночества – нет государственных границ.

По-моему, поездка в Брянск была самым главным этапом раскрытия личности Валентины Абрамовой, но именно тут нам не посчастливилось пообщаться со всеми, кто был связан с ее судьбой. Увы… Наверное, это единственное, что недостаточно полно отражено в нашей работе.

Когда съемки были завершены, и смонтирована черновая версия, длительность фильма превышала два часа. И самое сложное было сократить картину в угоду принятого хронометража документальных лент. Многое из того, что могло бы раскрыть более полно образ Валентины Абрамовой, увы, ушло в корзину.

Пусть данный фильм останется открытым вызовом личностного одиночества в толпе.

Публичный показ пройдет в тульском культурном центре "Типография" (улица Ф. Энгельса, 70а). Начало в 14:00. Возрастные ограничения 18+.

По его окончанию состоится открытая дискуссия с режиссером. Он расскажет насколько проблема квартир-склепов реальна, что осталось за кадром, что стало с могилой героини, а также новых творческих планах.

Игорь КОПЫТОВ