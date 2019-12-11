13 декабря в Тульской области огласят приговор по делу кота-наркокурьера

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-11T16:44:48+03:00

На скамье подсудимых 3 человек

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13 декабря в Новомосковском городском суде состоится оглашение приговора по уголовному делу. На скамье подсудимых 3 человек. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в колонии.

Вещдоком по делу проходит кот. По версии следствия, на его ошейнике находился карман. В нем кот должен был доставить наркотики в колонию.

9 декабря были выслушаны прения участников процесса: подсудимых и их защитников. Подсудимым предоставлено последнее слово.

ИСТОЧНИК KP.RU