В Тульской области Олег Матыцин возглавил департамент транспорта

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-09T15:55:30+03:00

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Олег Матыцин назначен на должность заместителя министра – директора департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

До этого Олег Юрьевич работал заместителем начальника Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Отметим, что 9 декабря также стало известно об еще одном кадровом назначении. Светлана Киреева заняла пост заместителя министра здравоохранения Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU