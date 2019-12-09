В Тульской области Олег Матыцин возглавил департамент транспорта
В правительстве региона новые кадровые назначения
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Олег Матыцин назначен на должность заместителя министра – директора департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
До этого Олег Юрьевич работал заместителем начальника Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Отметим, что 9 декабря также стало известно об еще одном кадровом назначении. Светлана Киреева заняла пост заместителя министра здравоохранения Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU