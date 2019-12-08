2019-12-08T15:37:16+03:00
Происшествия

«Я потерялся и очень замерз»: в Туле росгвардейцы нашли потерявшегося 8-летнего мальчика

Происшествие случилось ночью 8 декабря
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В тульском поселке Косая гора сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребенка.

Все произошло ночью 8 декабря, когда экипаж группы вневедомственной охраны патрулировали улицы в поселке Косая Гора. Около 2 часов ночи сотрудники заметили маленького мальчика, который шел по улице в одиночестве.

Росгвардейцы вышли из машины и подошли к ребенку. Мальчик сказал им, что ищет свой дом с утра, он потерялся и очень замерз. Сотрудники отогрели ребенка и напоили горячим чаем. После этого мальчика передали сотрудникам полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.

Позже личность ребенка и его место жительства были установлены, мальчика передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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