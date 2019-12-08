«Я потерялся и очень замерз»: в Туле росгвардейцы нашли потерявшегося 8-летнего мальчика
В тульском поселке Косая гора сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребенка.
Все произошло ночью 8 декабря, когда экипаж группы вневедомственной охраны патрулировали улицы в поселке Косая Гора. Около 2 часов ночи сотрудники заметили маленького мальчика, который шел по улице в одиночестве.
Росгвардейцы вышли из машины и подошли к ребенку. Мальчик сказал им, что ищет свой дом с утра, он потерялся и очень замерз. Сотрудники отогрели ребенка и напоили горячим чаем. После этого мальчика передали сотрудникам полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.
Позже личность ребенка и его место жительства были установлены, мальчика передали родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU