2019-12-08T14:52:49+03:00
Общество

В прокуратуре рассказали, кто в Тульской области чаще всего берет взятки

В органах подвели итоги антикоррупционной деятельности
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В прокуратуре Тульской области подвели итоги антикоррупционной деятельности за истекший период 2019 года.

Было отмечено, что в текущем году тенденция к коррупции в Тульской области увеличилась. За 11 месяцев 2019 года органы возбудили 203 уголовных дела о таких преступлениях.

На 86, 4% увеличилось число взяток. Если в 2018 году возбуждено 59 уголовных дел указанного вида, то уже за 11 месяцев 2019 года возбуждено 110 таких дел. Сумма полученных должностными лицами взяток по выявленным в текущем периоде фактам составила 1 млн 712 тыс. руб.

Чаще всего в Тульской области взятки берут сотрудники правоохранительных органов (14 лиц) и руководители государственных и муниципальных учреждений (10 лиц).

Прокурор области Роман Прасков напомнил, что о коррупционных проявлениях жители и гости области всегда могут сообщить в органы прокуратуры как посредством электронной и почтовой связи, так и на личном приеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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