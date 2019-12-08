2019-12-08T14:08:55+03:00
Происшествия

В Тульской области пропала 21-летняя девушка

Пропавшая не выходит на связь третий день
Поделиться:
Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

В Тульской области разыскивают 21-летнюю Рыбкину Юлию Игоревну. С 6 декабря 2019 года её местонахождение неизвестно. Известно, что она пропала по пути из Орла в Тулу.

Приметы пропавшей: рост 150, полного телосложения, волосы русые длинные, глаза серые.

Была одета: синий пуховик с капюшоном, синие джинсы, черные замшевые сапоги. С собой у девушки был синий чемодан на колесах и черно-белый рюкзак в клетку.

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Юлии Рыбкиной. Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В понедельник десятки тульских улиц окажутся обесточены
Житель Тульской области украл мотоцикл «Урал» и три канистры топлива
«Я потерялся и очень замерз»: в Туле росгвардейцы нашли потерявшегося 8-летнего мальчика
Пятеро туляков стали жертвами телефонных мошенников
В прокуратуре рассказали, кто в Тульской области чаще всего берет взятки
Дежурные по Туле: 8 декабря за порядком проследит Василий Чуриков
В Тульской области сгорели две дачи и один дом
Жителя Тульской области осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
Туляк заплатит 1 млн штрафа за дачу взятки сотруднику ДПС
Туляков поздравили с 60-летним юбилеем супружеской жизни
Под Тулой организация не платила за проезд по платным дорогам
7 декабря спокойствие туляков будет на контроле Алексея Мазурова
Игорь Черевченко о победе «Арсенала» над «Локомотивом»: «Ребята — молодцы, в первую очередь это их заслуга»
В Туле состоялся забег Дедов Морозов и Снегурочек
Ради пива в утренние часы туляк чуть не набросился на продавцов
Тульский "Арсенал" сыграет с "Локомотивом" в красно-желтой форме
«Ростелеком» и MY.GАMES расширили возможности тарифного плана «Игровой»
Жителей Тульской области, заинтересованных в получении цифровых сертификатов, приглашают в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Туляк стащил со столика в кафе чужой мобильник
Тулячка в составе ОПГ делала закладки с наркотиками и отмывала деньги