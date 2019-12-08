В Тульской области пропала 21-летняя девушка

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-08T14:08:55+03:00

Пропавшая не выходит на связь третий день

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В Тульской области разыскивают 21-летнюю Рыбкину Юлию Игоревну. С 6 декабря 2019 года её местонахождение неизвестно. Известно, что она пропала по пути из Орла в Тулу.

Приметы пропавшей: рост 150, полного телосложения, волосы русые длинные, глаза серые.

Была одета: синий пуховик с капюшоном, синие джинсы, черные замшевые сапоги. С собой у девушки был синий чемодан на колесах и черно-белый рюкзак в клетку.

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Юлии Рыбкиной. Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU