В Тульской области пропала 21-летняя девушка
В Тульской области разыскивают 21-летнюю Рыбкину Юлию Игоревну. С 6 декабря 2019 года её местонахождение неизвестно. Известно, что она пропала по пути из Орла в Тулу.
Приметы пропавшей: рост 150, полного телосложения, волосы русые длинные, глаза серые.
Была одета: синий пуховик с капюшоном, синие джинсы, черные замшевые сапоги. С собой у девушки был синий чемодан на колесах и черно-белый рюкзак в клетку.
Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Юлии Рыбкиной. Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).
ИСТОЧНИК KP.RU