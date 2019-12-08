2019-12-08T13:22:00+03:00
Происшествия

Пятеро туляков стали жертвами телефонных мошенников

Жители сообщили злоумышленникам реквизиты банковских карт
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За сутки пятеро туляков пострадали от действий телефонных мошенников. Все случаи были как под копирку: гражданам звонили и представлялись банковским работником. Для проведения какой-либо операции они просили потерпевших сообщить реквизиты своей карты. После этого связь прерывалась, а со счетов граждан списывали деньги. В общей сложности потерпевшие лишились более 300 тысяч рублей.

В УМВД России по Тульской области в очередной раз напоминают гражданам о том, что никому нельзя сообщать сведения о данных банковских карт, особенно если дело касается разговора по телефону. Сотрудники полиции обращают внимание на то, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт у населения. Такие действия может осуществить только мошенник. Поэтому важно не выполнять его требования, несмотря на сообщения о якобы блокировке карты или счёта, либо работ по недопущению несанкционированного списания денег, а перезвонить на горячую линию банка по номеру, указанному на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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