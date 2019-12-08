В Тульской области сгорели две дачи и один дом

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-08T13:06:53+03:00

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За минувшие сутки, 7 декабря, в Тульской области произошло три пожара — сообщает региональное спасительное ведомство.

7 декабря в тульской деревне Перевал в СНТ «Оленино» загорелись сразу две дачи.

А в Заокском районе в поселке Пахомово произошел пожар. Горел один из частных домов на улице Привокзальной.

На все вызовы выезжали тульские спасатели, о пострадавших пока нет информации. Причину происшествий предстоит установить специалистам МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU