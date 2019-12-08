В Тульской области сгорели две дачи и один дом
Происшествия случились за одни сутки
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
За минувшие сутки, 7 декабря, в Тульской области произошло три пожара — сообщает региональное спасительное ведомство.
7 декабря в тульской деревне Перевал в СНТ «Оленино» загорелись сразу две дачи.
А в Заокском районе в поселке Пахомово произошел пожар. Горел один из частных домов на улице Привокзальной.
На все вызовы выезжали тульские спасатели, о пострадавших пока нет информации. Причину происшествий предстоит установить специалистам МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU