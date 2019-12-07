Игорь Черевченко о победе «Арсенала» над «Локомотивом»: «Ребята — молодцы, в первую очередь это их заслуга»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-07T13:23:53+03:00

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6 декабря в Туле на Центральном стадионе прошел футбольный матч между тульским «Арсеналом» и столичным «Локомотивом». Некоторые болельщики уже назвали эту игру лучшим подарком к Новому году от команды, ведь «Арсенал» выиграл у «железнодорожников» со счетом 4:0. Игра получилась эмоциональной и захватывающей, трибуны не утихали не на минуту, а на поле происходила настоящая «жара».

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в послематчевом интервью рассказал о впечатлениях от матча. Он отметил, что испытывает хорошие чувства — ведь год закончен с двумя победами команды.

- Ребята — молодцы, в первую очередь это их заслуга. Они играют на поле, выкладываются, бьются. Так что это их победа. Ну и болельщиков, конечно, хочу поблагодарить. Они поддерживаются нас, как бы мы ни играли. Был отрезок, тяжелый для команды, но они всегда с нами. Так что это общая победа, рассказал Игорь Черевченко в интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU