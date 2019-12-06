Тульский "Арсенал" обыграл московский "Локомотив"

6 декабря на Центральном стадионе в Туле состоялся матч "Арсенал" - "Локомотив". Игра стала завершающей в этом году.

Первые минуты оставались за железнодорожниками. Ближе к середине первого тайма оружейникам удалось отодвинуть игру от свой штрафной.

На 49 минуте Лесовой сделал пас на Горбатенко и Игорь забил мяч в ворота "Локомотива".

Луценко забил второй мяч в этой встрече на 63 минуте - 2:0.

На 78 минуте Луценко снова ударом отправил мяч в дальний угол "Локомотива" - 3:0. Разгром железнодорожников оформил Чаушич на 84 минуте - 4:0.

Команда Игоря Черевченко завершила год на 6 месте в турнирной таблице.