2019-12-06T21:53:11+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" обыграл московский "Локомотив"

Игра завершилась со счетом - 4:0
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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6 декабря на Центральном стадионе в Туле состоялся матч "Арсенал" - "Локомотив". Игра стала завершающей в этом году.

Первые минуты оставались за железнодорожниками. Ближе к середине первого тайма оружейникам удалось отодвинуть игру от свой штрафной.

На 49 минуте Лесовой сделал пас на Горбатенко и Игорь забил мяч в ворота "Локомотива".

Луценко забил второй мяч в этой встрече на 63 минуте - 2:0.

На 78 минуте Луценко снова ударом отправил мяч в дальний угол "Локомотива" - 3:0. Разгром железнодорожников оформил Чаушич на 84 минуте - 4:0.

Команда Игоря Черевченко завершила год на 6 месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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