Ради пива в утренние часы туляк чуть не набросился на продавцов

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-07T10:30:49+03:00

Не взирая на протесты сотрудников супермаркета, он вынес четыре бутылки алкоголя

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В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в необычном разбое.

Инцидент произошел в утренние часы в одном из крупных магазинов Новомосковска. Злоумышленник требовал продать ему пиво, зная, что в утренние часы его не продают. Он начал угрожать сотрудникам молотком и обещал ударить каждого, кто помешает ему. В итоге злоумышленник забрал четыре бутылки пива и скрылся. Ошеломленные работники магазина вызвали полицию.

Имея приметы подозреваемого полицейским вскоре удалось выйти на злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель. У него изъяли молоток, которым он мог угрожать работникам магазина. В отделе полиции по г.Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU