СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-06T19:00:16+03:00

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Туляков поздравили с 60-летним юбилеем супружеской жизни. Поздравляли семью Дорофеевых во Дворце бракосочетания города Тулы.

Василий Семенович за трудовую деятельность неоднократно награжден почетными медалями и грамотами, носит звание "Ударник коммунистического труда", Антонина Михайловна проработала на заводе "Штамп" 41 год, награждена медалью "Ветеран труда". Семья Дорофеевых воспитала прекрасных сыновей Александра и Сергея, а также внучек Татьяну, Анастасию и Маргариту.

Юбиляры поставили подписи в "Почётном акте бриллиантовых юбиляров", обменялись обручальными кольцами, символизирующие бесконечность их семейного союза. Торжество семейного союза разделили родные и близкие юбиляров.

Супружеской паре вручили Благодарственное письмо от имени губернатора Тульской области и "Летопись семьи" - памятный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU