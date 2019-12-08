Дежурные по Туле: 8 декабря за порядком проследит Василий Чуриков
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС
Фото: Архив "КП"
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В выходные дни в Туле организуют работу дежурных - сотрудников администрации города.
Ответственным в это воскресенье будет Василий Чуриков - заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU