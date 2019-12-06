«Куликово поле» может стать лучшим музеем Европы-2020

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-06T16:00:03+03:00

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Государственный музей-заповедник "Куликово поле" номинирован на премию "Европейский музей года 2020". По условиям конкурса, европейским музеем года может стать вновь созданный музей, открывшийся не ранее трех лет назад, или же существенно модернизировавший свои экспозиции. Победители будут объявлены 2 мая на ежегодной конференции Европейского музейного форума в Кардиффе.

Жюри рассматривало новый музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом с его основной экспозицией «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение».

Наряду с демонстрацией раритетов экспозиция "Сказания" наполнена мультимедийными и интерактивными элементами, здесь многое можно потрогать и примерить на себя. Причем она интересна как детям, так и взрослым, людям с самой разной подготовкой и уровнем знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU