В Тульской области фермера привлекли к ответственности за неподобающее содержание скота

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-06T15:45:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Божениново Алексинского района Тульской области местную фермера привлекли к административной ответственности за антисанитарию и ненадлежащее содержание домашней скотины и птицы.

На участок фермера пожаловались местные жители. Они рассказала, что участок, на котором располагается хозяйство, не огорожен, скот разбредается по деревне и заходит на территории частных домов. Причем за животными были неухоженными и больными.

В дело вмешался комитет ветеринарии Тульской области, владелицу фермы привлекли к административной ответственности. Оказалось, что фермерша самовольно заняли лишнюю территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU