В Тульской области изменится график движения поездов
С 8 декабря на Московской железной дороге будет действовать новый график движения поездов. Изменения коснутся и Тульской области, а точнее поездов, проходящих через регион.
Так, поезд № 95/96 «Кривой Рог — Москва» будет проходить по измененному маршруту через Тулу и Калугу, а прибывать на Киевский вокзал Москвы.
Поезд № 61/62 «Нальчик — Москва», следующий по маршруту через Ефремов, Узловую и Ожерелье, теперь будет прибывать на Павелецкий вокзал Москвы
Кроме того, продолжит движение кольцевой поезд «Москва – Москва», маршрут которого проходит через Новомосковск, Донской и Алексин. За счет этого поезда появился новый транспортный коридор между Тулой и Калугой.
ИСТОЧНИК KP.RU