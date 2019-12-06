В Тульской области изменится график движения поездов

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-06T15:25:52+03:00

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С 8 декабря на Московской железной дороге будет действовать новый график движения поездов. Изменения коснутся и Тульской области, а точнее поездов, проходящих через регион.

Так, поезд № 95/96 «Кривой Рог — Москва» будет проходить по измененному маршруту через Тулу и Калугу, а прибывать на Киевский вокзал Москвы.

Поезд № 61/62 «Нальчик — Москва», следующий по маршруту через Ефремов, Узловую и Ожерелье, теперь будет прибывать на Павелецкий вокзал Москвы

Кроме того, продолжит движение кольцевой поезд «Москва – Москва», маршрут которого проходит через Новомосковск, Донской и Алексин. За счет этого поезда появился новый транспортный коридор между Тулой и Калугой.

ИСТОЧНИК KP.RU