Гарантирующий поставщик рассказал тульским журналистам об устройстве рынка электроэнергетики

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-05T14:48:11+03:00

4 декабря АО «ТНС энерго Тула» организовало для медиасообщества Тулы образовательный семинар на тему «Электроэнергетика. Устройство и особенности отрасли»

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Перед журналистами выступили управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» Андрей Шалиткин, директор по реализации электроэнергии Артем Зарва, начальник управления бизнес-планирования, тарифообразования и аналитики Ирина Мукимова, директор по правовому обеспечению Владимир Баруздин.

В приветственной речи управляющий директор поблагодарил представителей СМИ за проявленный интерес к инициативе компании и отметил:

— Мы надеемся при содействии СМИ сформировать в регионе сообщество грамотных потребителей, осмысленно исполняющих свои обязанности и реализующих свои права, связанные с энергоснабжением.

Представители региональных СМИ узнали о том, что представляет собой энергетический комплекс России, ознакомились с особенностями работы энергосбытовых компаний и спецификой института гарантирующих поставщиков (ГП). Особое внимание уделили порядку определения тарифов на электроэнергию для населения и юридических лиц, а также организации учета энергетических ресурсов.

По завершению образовательного семинара руководство АО «ТНС энерго Тула» ответило на вопросы журналистов и пригласило представителей СМИ на пресс-конференцию, которая состоится 10 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU