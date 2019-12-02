Туляки за лучшее новогоднее оформление получат денежные премии

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-02T18:00:55+03:00

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Победители смотра-конкурса в номинации «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» получат денежные премии. За 1 место выплатят 100 тысяч рублей, за 2 место – 60 тысяч рублей, а за 3 место – 40 тысяч рублей.

Напомним, С 6 по 17 декабря в Туле пройдет городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление. Победителей выберут также в номинации «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы».

ИСТОЧНИК KP.RU