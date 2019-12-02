2019-12-02T15:46:14+03:00
Общество

В Туле выберут лучшее новогоднее оформление

Победителей выберут в двух номинациях
Мария ВЛАСОВА
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С 6 по 17 декабря в Туле состоится городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление. Победителей выберут в двух номинациях: «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств»; «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы».

Их наградят Почетными грамотами администрации города. Победители смотра-конкурса в номинации «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» получат также денежные премии: за 1 место – 100 000 рублей, за 2 место – 60 000 рублей, за 3 место – 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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