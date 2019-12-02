Техмаш – среди лидеров турнира «Ударная десятка»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-02T15:48:34+03:00

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В Академии бокса (Лужники, г. Москва) прошел гранд-финал третьего чемпионата Госкорпорации Ростех по боксу и силе удара «Ударная десятка». За медали и призовой фонд в размере свыше 3 млн рублей боролись более 300 участников со всех уголков страны.

В чемпионате по силе удара в категории «серия ударов» Андрей Частухин, мастер цеха НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева (в составе сборной «Техмаш»), завоевал «серебро». Участники определялись по совокупной силе ударов, нанесенных по мешку-силомеру в течение 30 секунд. Результат Андрея Частухина составил 21 780 кг. Первое место у Виталия Солнцева («Трансмашхолдинг») – 22 710 кг.

Награды спортсменам вручил легендарный боксер Рой Джонс-младший. Он присутствовал на чемпионате в качестве почетного гостя наряду с такими выдающимися советскими и российскими спортсменами как двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы и шестикратный чемпион СССР Борис Лагутин, многократная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина, бойцы ММА Юлия Березикова и Никита Крылов, а также народный артист России Федор Добронравов.

ИСТОЧНИК KP.RU