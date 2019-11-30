В Косогорском районе Тулы задержан нетрезвый водитель
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Косогорском районе города, обратили внимание на нарушавшего общественный порядок водителя. Сотрудники Росгвардии остановили автомобиль.
Позже выяснилось, что водитель автомобиля «Киа Рио» находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства на место был вызван экипаж ДПС.
В крови 29-летнего местного жителя был обнаружен алкоголь. Его отстранили от управления транспортным средством.
Нарушитель был доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU