В Косогорском районе Тулы задержан нетрезвый водитель

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-30T19:30:30+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Косогорском районе города, обратили внимание на нарушавшего общественный порядок водителя. Сотрудники Росгвардии остановили автомобиль.

Позже выяснилось, что водитель автомобиля «Киа Рио» находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства на место был вызван экипаж ДПС.

В крови 29-летнего местного жителя был обнаружен алкоголь. Его отстранили от управления транспортным средством.

Нарушитель был доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU