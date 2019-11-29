Поход туляка в ночной клуб с подругами закончился поножовщиной

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-29T12:02:49+03:00

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В Туле поход в ночной развлекательный клуб обернулся печальным инцидентом.

1 января 2019 года туляк отдыхал в ночном развлекательном клубе со своими знакомыми девушками. Они поссорились, двое посетителей клуба решил заступиться за слабый пол. Внезапно между мужчинами завязалась драка, фигурант уголовного дела достал нож и решил расправиться с молодыми людьми. Он нанес им удары по телу и лицу, причинив телесные повреждения, являющиеся тяжким вредом здоровью.

Потасовка в клубе получила огласку, выяснением обстоятельств произошедшего занялись правоохранители.

На суде мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет в исправительной колонии строгого режима с принудительным лечением у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU