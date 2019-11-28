2019-11-28T11:47:29+03:00
Звезды

Город-театр: в Богородицке завершают строительство смотровой площадки

Объект станет центром притяжения для туристов и горожан
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: vk.com/bgr_smo3Фото: vk.com/bgr_smo3
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В Богородицке завершается строительство смотровой площадки. На днях здесь установили два фигурных фонарных столба, оборудовали подсветку на ступеньках. Сейчас специалисты занимаются установкой чугунного ограждения вдоль набережной. Планируется, что площадка будет местом для отдыха горожан, и, также, открытой локацией для фотосъёмок.

Фото: nzemlya.com

Фото: nzemlya.com

Напомним, что набережную в Богородицке благоустраивают в рамках проекта «Город-театр». Концепция предусматривает создание прогулочной плотины с устройством трибун и зон тихого отдыха, пляжной зоны с детскими игровыми и спортивными площадками, благоустройство улицы Пролетарской.

Кроме того, по проекту будет Благоустроена улица Пролетарская от автовокзала до памятника Екатерины II.

ИСТОЧНИК KP.RU

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